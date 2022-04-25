Диетолог Нефедова: сколько яиц можно съесть за день без опасений за здоровье

«Яйца – это продукт, который обязательно должен входить в рацион человека», - такое мнение высказала Нефедова в интервью.

«Важно следить за общим образом жизни и количеством клетчатки в рационе, потому что именно она корректирует уровень холестерина в организме», - подчеркнула эксперт.