Большинство людей с возрастом добреет
Исследование показало, что по мере старения большинство из нас становятся более добрыми. Причина у этого явления чисто гормональная.
Учёные до сих пор спорят о том, приводит ли старение к тому, что человек становится более добрым и счастливым. Существуют образы заботливых бабушек и добрых дедушек, но кто-то считает их простыми стереотипами. Однако теперь исследователи из Университета Калифорнии установили, что, за некоторым исключением, люди действительно добреют с годами, что связано с увеличением количества гормона окситоцина. Его также называют гормоном обнимашек, поскольку он усиливает хорошее настроение и желание человека делать добрые дела по отношению к окружающим.
А вот если человек в старости становятся злым и ворчливым, то это как раз может объясняться гормональным сбоем и нехваткой окситоцина, то есть являться патологией, а вовсе не следствием плохого характера. Окситоцин помогает людям не только примириться с неизбежным старением, но повысить ощущение счастья и желание продолжать делать добрые дела. Окситоцин, доброта и счастье тесно связаны, а уровень удовлетворения от жизни усиливается за счёт добрых поступков.
Таким образом создаётся хороший цикл, когда добрые поступки усиливает ощущение счастья, а за счёт этого ощущения мы продолжаем совершать эти поступки. Именно на данные действия и стимулирует выработка окситоцина, как показало исследование. Так что если мы хотим испытывать больший уровень радости в пожилые годы, нам просто нужно делать добро. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
ЗОЖ
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США
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