Упражнения помогают при диабете, способствуя росту новых сосудов
Новое исследование показало, что упражнения могут способствовать росту новых кровеносных сосудов, и такое изменение улучшает жизнь диабетиков.
Согласно медицинским прогнозам, в ближайшие годы существенно возрастет число диабетиков. Диабет делится на два типа: тип 1 и тип 2. Первый тип получает развитие, когда иммунная система организма атакует и разрушает клетки, вырабатывающие инсулин. Диабет 2 типа возникает, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют адекватно на инсулин.
Диабет 2 типа является наиболее распространенным: около 90 процентов диабетиков подвержены именно ему. Управлять своим состоянием они могут за счет инъекций инсулина и коррекции пищевого рациона.
Но также ученые констатируют, что диабетикам важно улучшать физическую форму, регулярно выполняя физические упражнения, и особенно это актуально при диабете 2 типа.
Новое исследование показало, что улучшать самочувствие и показатели работы организма при диабете эффективно помогают упражнения, которые «могут способствовать росту новых кровеносных сосудов».
«Диабет влияет на кровеносные сосуды, сужая их. В результате для человека резко возрастает риск инсульта или инфаркта. Физические упражнения помогают противодействовать этому негативному последствию диабета», - заявили научные специалисты Медицинского колледжа Джорджии.
Исследователи установили, что упражнения активируют экзосомы – биологические структуры, наполненные рядом ингредиентов, которые помогают росту кровеносных сосудов. В результате запускается ангиогенез – процесс, связанный с формированием новых сосудов.
Помимо пользы для физического здоровья, упражнения также полезны для оздоровления психики. Когда человек занимается физическими упражнениями, он улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и высвобождает эндорфины, обеспечивающие хорошее настроение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно опознать имеющийся предиабет.
Медицинский колледж Джорджии (Medical College of Georgia)
ЗОЖ
является флагманской медицинской школой Университетской системы Джорджии , единственной государственной медицинской школой штата и одной из 10 крупнейших медицинских школ США
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