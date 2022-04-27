Упражнения помогают при диабете, способствуя росту новых сосудов

«Диабет влияет на кровеносные сосуды, сужая их. В результате для человека резко возрастает риск инсульта или инфаркта. Физические упражнения помогают противодействовать этому негативному последствию диабета», - заявили научные специалисты Медицинского колледжа Джорджии.

Согласно медицинским прогнозам, в ближайшие годы существенно возрастет число диабетиков. Диабет делится на два типа: тип 1 и тип 2. Первый тип получает развитие, когда иммунная система организма атакует и разрушает клетки, вырабатывающие инсулин. Диабет 2 типа возникает, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют адекватно на инсулин.Диабет 2 типа является наиболее распространенным: около 90 процентов диабетиков подвержены именно ему. Управлять своим состоянием они могут за счет инъекций инсулина и коррекции пищевого рациона.Но также ученые констатируют, что диабетикам важно улучшать физическую форму, регулярно выполняя физические упражнения, и особенно это актуально при диабете 2 типа.Новое исследование показало, что улучшать самочувствие и показатели работы организма при диабете эффективно помогают упражнения, которые «могут способствовать росту новых кровеносных сосудов».Исследователи установили, что упражнения активируют экзосомы – биологические структуры, наполненные рядом ингредиентов, которые помогают росту кровеносных сосудов. В результате запускается ангиогенез – процесс, связанный с формированием новых сосудов.Помимо пользы для физического здоровья, упражнения также полезны для оздоровления психики. Когда человек занимается физическими упражнениями, он улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и высвобождает эндорфины, обеспечивающие хорошее настроение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно опознать имеющийся предиабет.