Помогает не только как лекарство: несколько способов использовать аспирин в быту
Известный всем аспирин помогает не только для облегчения симптомов боли и жара – его таблетки могут быть полезными и в других ситуациях.
От перхоти. С надоедливой перхотью можно бороться с помощью аспирина. Раскрошите таблетку, добавьте немного шампуня и вымойте смесью волосы. Затем тщательно ополосните.
Для срезанных цветов. Букет цветов в квартире поднимает настроение, украшает интерьер, но, к сожалению, в вазе он держится недолго. Растворите в воде таблетку аспирина – это поможет цветам простоять на несколько дней дольше.
Против пятен. Белая одежда со временем желтеет под мышками – салициловая кислота в аспирине может помочь избавиться от таких пятен. Размельчите таблетку и добавьте немного воды, чтобы получилась паста; затем нанесите ее на пятно и подержите несколько минут. Смойте смесь и постирайте одежду – должно помочь. Этот прием также может быть эффективным против надоедливых пятен от дезодоранта.
От прыщей. Салициловая кислота содержится во многих продуктах против прыщей, и, используя аспирин, вы сами можете создать такой косметический продукт. Сделайте кашицу из небольшого количества воды и растолченной таблетки, нанесите на прыщ и оставьте на несколько минут – затем смойте. Действуйте деликатно, не втирайте средство и не давите сильно на кожу, чтобы не раздражать еще больше.
Против огрубевшей кожи. Помимо того, что аспирин обладает антибактериальным эффектом и хорошо подходит для борьбы с прыщами, он также помогает справиться с мозолями и грубой кожей на ногах. Смешайте пять раскрошенных таблеток с небольшим количеством лимонного сока и воды. Обработайте смесью ступни, оставьте примерно на 15 минут, а затем смойте.
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