Названы простые способы, помогающие быстрее восстановиться после болезни
Быстрее восстановиться после перенесенного заболевания организму помогает употребление в пищу белковых, а также ферментированных продуктов.
Медиками были названы простые способы, помогающие восстановиться после болезни в быстрые сроки. По словам врачей, особую роль в таком восстановлении играет питание – правильно организованное, оно способствует лучшему функционированию иммунной системы. Учитывая важность рациона, в него необходимо ежедневно включать белковые продукты, при этом следует стремиться к тому, чтобы источники белка были как можно более разнообразными.
«Главные защитники иммунной системы человека – лейкоциты – состоят из протеинов, поэтому в рационе должны присутствовать рыба, мясо, яйца, бобовые и другие белковые продукты», - рассказали эксперты в интервью.
Также быстрее восстановиться после болезни помогают ферментированные продукты. В процессе ферментации они приобретают бактерии, стимулирующие развитие полезной кишечной микрофлоры. По этом причине полезно употреблять кефир, натуральный йогурт, некоторые сыры, квашеную капусту, кимчи.
Еще один простой способ восстановления – питье воды. Потребление воды в нужном количестве стимулирует метаболические процессы и способствует эффективному выведению из организма того «мусора», который остается после борьбы иммунных клеток с патогенами.
Кроме того, переболевшим людям эксперты рекомендуют провериться на наличие питательных веществ в организме – возможно, какие-то из них понадобится восполнять.
«Чаще всего после болезни человек сталкивается с нехваткой железа, цинка, магния, кальция, витаминов группы В», - поделились специалисты.
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