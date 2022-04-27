Названы простые способы, помогающие быстрее восстановиться после болезни

«Главные защитники иммунной системы человека – лейкоциты – состоят из протеинов, поэтому в рационе должны присутствовать рыба, мясо, яйца, бобовые и другие белковые продукты», - рассказали эксперты в интервью.

«Чаще всего после болезни человек сталкивается с нехваткой железа, цинка, магния, кальция, витаминов группы В», - поделились специалисты.