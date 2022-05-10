Черный кофе против проблем со здоровьем: советы, как лучше его пить
Исследования показывают, что употребление черного кофе без сахара и сливок помогает предотвратить такие состояния, как диабет, депрессия, слабоумие.
Кофе снижает риск диабета. Исследователи констатируют, что употребление черного кофе обеспечивает профилактику многих проблем со здоровьем в том случае, если в напиток не добавляются сливки и сахар. Например, статистически у людей, которые пьют кофе в таком варианте, наблюдается более низкая заболеваемость диабетом 2 типа.
… депрессии. Установлено, что с каждой выпитой ежедневно чашкой кофе риск депрессии снижается на 8%.
… слабоумия. Исследовательские данные говорят, что употребление от четырех до пяти чашек кофе в день ассоциируется со снижением риска развития деменции. По мнению ученых, кофеин как антиоксидант замедляет медиальную височную атрофию, биомаркер болезни Альцгеймера.
Как лучше пить кофе. Черный кофе полезен только когда он употребляется без слишком большого количества добавок, прежде всего, ароматизаторов и сахара. Следуйте советам медиков, чтобы ваша ежедневная чашка (или две) кофе приносили пользу здоровью.
Не пейте кофе после 14:00. Кофеин дает заряд энергии и помогает бодрствовать, однако употребление кофе во второй половине дня может негативно повлиять на качество сна. Плохой сон связан со многими проблемами со здоровьем.
Не добавляйте в кофе сахар. Добавленный сахар считается одним из худших пищевых ингредиентов, потому что он полон сахарозы, которая связана со многими серьезными заболеваниями – в первую очередь, ожирением и диабетом.
Пейте кофе с корицей. Ароматная специя хорошо сочетается со вкусом кофе и помогает легче переносить отсутствие сахара в напитке. В свою очередь, исследования показывают, что корица помогает снижать уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови у людей с диабетом.
Добавляйте в кофе какао. Какао богато антиоксидантами, которые эффективно борются с воспалением, снижая риск многих патологий, включая рак, сердечные заболевания. Добавив в кофе немного какао-порошка, вы сделаете напиток более ароматным и полезным.
Не используйте обезжиренные и искусственные сливки. Такие сливки часто сильно перерабатываются и могут содержать вредные добавки. Цельные, натуральные продукты всегда являются лучшим выбором, и если вы не можете пить кофе без сливок, отдайте предпочтение настоящим, жирным. Именно жир в молочных продуктах способствует усвоению их полехных веществ в виде витаминов и кальция.
Помните о рисках. Кофе следует пить дозированно, поскольку он может вызывать нервозность, беспокойство, учащение пульса и повышение артериального давления выше нормы. Регулярное употребление слишком большого количества кофе также может затруднить засыпание.
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