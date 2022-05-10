Эти якобы нездоровые продукты полезны для организма

«Если вы физически активны, регулярно занимаетесь спортом и не имеете генетической предрасположенности, вам не нужно беспокоиться об уровне холестерина из-за питания. Рацион отвечает только за 25 процентов имеющегося в организме холестерина».

«Свежий отварной картофель очень полезен: он богат клетчаткой, витаминами группы В, витамином С, калием и другими минералами».