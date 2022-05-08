Врач Мясников рассказал, как сделать свое питание здоровым
По словам известного российского врача Александра Мясникова, сделать питание здоровым помогает следование достаточно простым правилам.
Доктор Мясников поделился рекомендациями об оздоровлении повседневного рациона. Одним из правил, которые врач советует соблюдать, является обязательное употребление завтрака. По словам медика, завтрак – это «будильник для организма», так что первый прием пищи утром должен быть обязательным.
Еще одно важное правило здорового питания – тщательное пережевывание пищи.
«Нужно тщательно пережевывать пищу, чтобы напитать ее слюной, и тем самым обеспечить старт пищеварительного процесса уже в ротовой полости», - сказал врач.
Помимо этого, добавил Мясников, ежедневно в рационе должен присутствовать салат из свежих овощей, зелени. Врач сообщил, что сам следует такой привычке: он каждый день готовит овощной салат и использует для его заправки нерафинированное подсолнечное масло.
Медик напомнил, что сделать питание более здоровым всегда помогает контроль количества употребляемой соли.
«Не злоупотребляйте солью, используйте в качестве альтернативы специи – перец, сок лимона», - посоветовал Мясников.
Подытоживая, он заметил, что употребляемые еда и напитки должны иметь нормальную температуру.
«Пища не должна доставлять дискомфорт желудку и кишечнику, иначе говоря, следует употреблять еду и напитки нормальной температуры. В противном случае повышается риск развития рака пищевода», - объяснил эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников рассказал, почему может произойти остановка сердца в разном возрасте.
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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