Врач Мясников рассказал, как сделать свое питание здоровым

«Нужно тщательно пережевывать пищу, чтобы напитать ее слюной, и тем самым обеспечить старт пищеварительного процесса уже в ротовой полости», - сказал врач.

«Не злоупотребляйте солью, используйте в качестве альтернативы специи – перец, сок лимона», - посоветовал Мясников.

«Пища не должна доставлять дискомфорт желудку и кишечнику, иначе говоря, следует употреблять еду и напитки нормальной температуры. В противном случае повышается риск развития рака пищевода», - объяснил эксперт.