Жир не всегда вреден: 5 жирных продуктов, которые приносят пользу здоровью
Разнообразие продуктов, которые являются богатым источником полезных жиров, способствует укреплению здоровья, если потреблять их в разумном количестве.
Жирная пища часто оценивается как вредная для здоровья, однако жир отнюдь не всегда является вредным. Даже насыщенный жир животного происхождения, к которому настороженно относятся диетологи, имеет право на существование в рационе питания – в определенных количествах. Полностью отказываться от жира нельзя, поскольку он обеспечивает организм энергией и дает телу силы для физической, умственной деятельности, а также обеспечивает адекватное усвоение полезных питательных веществ, часто являющихся жирорастворимыми. В частности, витамины A, D, E, K, являющиеся жизненно важными и необходимыми для нормального функционирования клеток, метаболизма белков, жиров, углеводов, электролитов, – требуют для своего усвоения организмом определенной дозы жира.
Вот некоторые продукты, которые, будучи жирными, приносят пользу здоровью и должны включаться в рацион, если нет индивидуальных противопоказаний к их употреблению.
Жирная рыба. Продукт дает организму полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, благодаря которым поддерживается хорошее состояние сосудистой системы и длительное когнитивное здоровье. Эти ценные жирные кислоты содержатся как в благородной красной рыбе, так и в обычной сельди, скумбрии, сардинах.
Авокадо. Помимо того, что продукт насыщен полезными жирными кислотами, он также богат белком и антиоксидантами. Его потребление защищает от воспаления.
Сыр. Еще один жирный продукт, который также является отличным поставщиком кальция, пробиотиков. Особенно полезные белые и твердые сорта: моцарелла, чеддер, пармезан.
Орехи. В них тоже содержатся омега-3 жирные кислоты. Помимо этого, много белка и клетчатки. Ежедневная горсть орехов считается хорошим способом поддерживать стабильный уровень сахара в крови, не допускать переедания.
Йогурт. Исследования показывают, что регулярное употребление порции йогурта нормальной, а не низкой жирности может помочь улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и способствует лучшему контролю веса. Также этот продукт является богатым источником пробиотиков и потому благоприятно сказывается на работе кишечника.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой продукт по мнению медиков является самым вредным в повседневном рационе.
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