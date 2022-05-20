Высокий холестерин: популярный чай может «значительно снизить» его уровень

Уменьшить количество насыщенных жиров, это помогает снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, дающими эффект профилактики высокого артериального давления.

Употреблять растворимую клетчатку, которая может уменьшить всасывание холестерина в кровь (содержится в таких продуктах, как овсянка, фасоль, брюссельская капуста, яблоки, груши).

Сывороточный белок, который содержится в молочных продуктах, также помогает нормализовать уровень холестерина.

«Держитесь подальше от продуктов с высокой степенью переработки, даже если в них мало жира – такая еда часто содержит много натрия и добавленного сахара. Добавляйте в свое еженедельное питание больше вегетарианских блюд, таких как бобы, чечевица, тофу, орехи, и вырабатывайте привычку заполнять половину своей тарелки овощами и фруктами».