Высокий холестерин: популярный чай может «значительно снизить» его уровень
По мнению ученых, зеленый чай, являющийся одним из самых популярных напитков в мире способен значительно снижать уровень холестерина при высоких показателях.
Исследования показывают, что зеленый чай по праву считается одним из напитков, снижающих холестерин. American Journal of Clinical Nutrition опубликовал данные мета-анализа, включавшего четырнадцать рандомизированных контролируемых испытаний. Исследователи обнаружили, что потребление зеленого чая позволяет «значительно снизить» концентрацию общего и «плохого» холестерина ЛПНП.
Специалисты напоминают, что высокий уровень холестерина часто не вызывает каких-либо заметных симптомов, и узнать, есть ли он у человека, можно только из анализа крови. Также часто повышенный холестерин наблюдается у людей, пренебрегающих здоровым питанием, имеющих избыточный вес. Изменение рациона питания, повышение активности, отказ от курения позволяют вернуть уровень холестерина в норму.
Клиника Майо утверждает, что «несколько изменений в рационе» позволяют добиться снижения уровня холестерина, улучшения здоровья сердца. Что для этого предлагают специалисты.
- Уменьшить количество насыщенных жиров, это помогает снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
- Употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, дающими эффект профилактики высокого артериального давления.
- Употреблять растворимую клетчатку, которая может уменьшить всасывание холестерина в кровь (содержится в таких продуктах, как овсянка, фасоль, брюссельская капуста, яблоки, груши).
- Сывороточный белок, который содержится в молочных продуктах, также помогает нормализовать уровень холестерина.
«Держитесь подальше от продуктов с высокой степенью переработки, даже если в них мало жира – такая еда часто содержит много натрия и добавленного сахара. Добавляйте в свое еженедельное питание больше вегетарианских блюд, таких как бобы, чечевица, тофу, орехи, и вырабатывайте привычку заполнять половину своей тарелки овощами и фруктами».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жирные продукты помогают нормализовать уровень холестерина в крови.
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