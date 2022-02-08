Повышенный холестерин: зеленый чай может «значительно» снизить уровень плохого холестерина
Высокий уровень холестерина не является одним из заболеваний, которое проявляется множеством симптомов. Холестерин, характеризующийся отсутствием предупреждающих знаков, может быть трудно обнаружить. Единственный способ точно узнать свой уровень – сдать анализ крови. Но накопление этого вещества в крови может привести к проблемам с сердцем и инсультам. Диетические вмешательства и изменения образа жизни - необходимы.
Плохой холестерин или ЛПНП, несет ответственность за больший риск проблем с сердцем и инсультов, объясняет NHS.
К счастью, согласно исследованию, употребление зеленого чая может помочь снизить уровень вредных веществ. Диета играет решающую роль в уровне холестерина. То, что вы едите, влияет на то, сколько у вас хорошего или плохого холестерина.
Обеспечение здоровой разнообразной диеты может добавить к хорошему и убрать из плохого. И дело не только в том, что вы едите, но и в том, что вы пьете.
В исследовании сообщается, что зеленый чай может «значительно» снизить общий уровень холестерина, а также плохой тип холестерина.
В ходе исследования было проанализировано 31 испытание, в которых участвовало более 3000 человек. Помимо значительного снижения общего и плохого холестерина, они также заметили, что зеленый чай не влияет на хороший. Кроме того, горячий напиток смог снизить уровень триглицеридов.
Трудно определить точное количество чая и время, необходимое для этого сокращения, так как количество варьировалось в разных исследованиях. Продолжительность обычно колебалась от нескольких недель до пары месяцев. А потребление зеленого чая варьировалось от 80 миллиграмм (мг) в день до 2488 мг.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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