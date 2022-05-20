«Польза преувеличена»: диетолог Гинзбург предупредил о вреде меда
По словам российского ученого, диетолога Михаила Гинзбурга, утверждения о невероятной пользе меда для здоровья часто преувеличены; увлеченность этим продуктом может вредить, повышая риски заболеваний.
«Постоянное употребление меда вредно для здоровья из-за высокого содержания сахара», - предупредил Гинзбург в интервью.
Медик добавил, что мед обладает определенным потенциалом опасности подобно всем высоко сахаросодержащим продуктам. Пристрастие к таким лакомствам, их неоднократное поедания на протяжении дня, а также употребление натощак провоцирует неблагоприятные изменения в содержании сахара и инсулина в крови, вызывает их скачкообразные колебания и в связи с этим способствует развитию ассоциированных нарушений – прежде всего, эндокринных, метаболических.
«Продукт может ускорять развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета», - заметил Гинзбург, говоря о возможном вреде меда для здоровья.
Доктор медицинских наук считает, что злоупотребление медом как продуктом с повышенной дозировкой сахара может также содействовать образованию опухолей. Михаил Гинзбург призвал россиян в целом как можно меньше употреблять продуктов, являющихся богатым источником сахаров. Он почеркнул, что такого рода пища «извращает пищевое поведение».
Диетолог уточнил в своем комментарии порталу URA.RU, что
«продукция пчелиного производства полезна исключительно при простудах, и без вреда для здоровья можно съесть не более трех чайных ложек меда в день».
Гинзбург напомнил, что у многих людей мед способен вызывать аллергические реакции – об этом следует помнить, когда пробуется какой-то новый вид меда.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут вредить здоровью помидоры.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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