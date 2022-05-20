«Польза преувеличена»: диетолог Гинзбург предупредил о вреде меда

«Постоянное употребление меда вредно для здоровья из-за высокого содержания сахара», - предупредил Гинзбург в интервью.

«Продукт может ускорять развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета», - заметил Гинзбург, говоря о возможном вреде меда для здоровья.

«продукция пчелиного производства полезна исключительно при простудах, и без вреда для здоровья можно съесть не более трех чайных ложек меда в день».