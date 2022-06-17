Врач Бережная: чем перекусить вечером, чтобы не пострадала печень?

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ночью у холодильника

Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная констатирует, что для здоровья вредны любые крайности – как полный отказ от ужина, так и слишком плотный прием пищи.

Врач сообщила в интервью, что избыток пищи или тяжела еда, попавшая в желудок незадолго до сна, способствуют появлению серьезных проблем с пищеварением. Если организм спящего человека вынужден переваривать какое-то угощение, он выделяет кислоту –  

«в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод – так называемый рефлюкс, который ведет к ожогу пищевода, приводит к застойным явлениям в желудке и там множатся бактерии».

Также, заметила Бережная, неправильный прием пищи в позднее время суток негативно влияет на состояние печени, содействует появлению жирового гепатоза, при котором в органе множатся жировые клетки, повышая риск его опасного воспаления, чреватого фиброзом и циррозом.

Чем можно перекусить вечером, чтобы не пострадала печень? Отвечая на вопрос, Ирина Бережная предупредила:

«Совсем отказываться от еды вечером очень вредно, лучше всего устраивать легкий перекус».

В вечернее время можно позволить себе постный белок, немного орехов, термически обработанных овощей.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно съесть незадолго до сна, если чувствуется голод.
Ирина Бережная
Ирина Бережная
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук
Теги : поздний ужин, советы диетологов, Ирина Бережная