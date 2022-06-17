Врач Бережная: чем перекусить вечером, чтобы не пострадала печень?
Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная констатирует, что для здоровья вредны любые крайности – как полный отказ от ужина, так и слишком плотный прием пищи.
Врач сообщила в интервью, что избыток пищи или тяжела еда, попавшая в желудок незадолго до сна, способствуют появлению серьезных проблем с пищеварением. Если организм спящего человека вынужден переваривать какое-то угощение, он выделяет кислоту –
«в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод – так называемый рефлюкс, который ведет к ожогу пищевода, приводит к застойным явлениям в желудке и там множатся бактерии».
Также, заметила Бережная, неправильный прием пищи в позднее время суток негативно влияет на состояние печени, содействует появлению жирового гепатоза, при котором в органе множатся жировые клетки, повышая риск его опасного воспаления, чреватого фиброзом и циррозом.
Чем можно перекусить вечером, чтобы не пострадала печень? Отвечая на вопрос, Ирина Бережная предупредила:
«Совсем отказываться от еды вечером очень вредно, лучше всего устраивать легкий перекус».
В вечернее время можно позволить себе постный белок, немного орехов, термически обработанных овощей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно съесть незадолго до сна, если чувствуется голод.
Ирина Бережная
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук
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