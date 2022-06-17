Врач Бережная: чем перекусить вечером, чтобы не пострадала печень?

«в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод – так называемый рефлюкс, который ведет к ожогу пищевода, приводит к застойным явлениям в желудке и там множатся бактерии».

«Совсем отказываться от еды вечером очень вредно, лучше всего устраивать легкий перекус».