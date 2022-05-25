Эндокринолог Филиппова: почему ваш организм начинает терять нужные витамины?
Врач эндокринолог Татьяна Филиппова предупреждает, что, употребляя некоторые продукты и напитки, мы вынуждаем свой организм активнее терять нужные ему витамины и другие ценные вещества.
В своем интервью врач рассказала, что именно рацион является ключевым поставщиком витаминов и минералов, нужных для поддержания процессов жизнедеятельности в организме. Когда возникает проблема их дефицита, в большинстве случаев это означает, что питание человека не сбалансированно и не восполняет уровень полезных веществ должны образом.
«Для полноценного функционирования организма человека необходимо множество витаминов и микроэлементов. Если их количество не восполняется, нужно скорректировать рацион: от некоторых продуктов стоит отказаться, при употреблении других необходимо знать меру», - сообщила Филиппова.
В комментарии 5-tv.ru врач уточнила, что отдельные продукты и напитки стимулируют организм интенсивнее терять нужные витамины.
Спиртное. По словам Филипповой, даже в умеренных дозах алкоголь способствует более активному выведению из тела витаминов и минералов. Кроме того, выпивка ухудшает способность организма усваивать полезные и важные микроэлементы из пищи.
Кофеин. Люди, потребляющие много кофеина, также рискуют тем, что их организм будет в большей мере терять нужные витамины.
«Кофеин снижает показатели кальция в организме, железа и других микроэлементов», - предупреждает эксперт.
Употребление кофе не следует совмещать с едой или пить его сразу после приема пищи – только спустя время и в разумных дозах.
Кроме того, вредно увлекаться энергетиками, их питье также ведет к усиленной потере витаминов и минеральных веществ.
Сахар. Медик рекомендует тщательно контролировать количество потребляемого сахара, поскольку многие готовые продукты часто содержат скрытый сахар, не являясь очевидными сластями.
«Сахар при постоянном употреблении нарушает работу кишечника, его микрофлору и процессы усвоения, тем самым способствует развитию дефицитных состояний со стороны витаминов и микроэлементов», - констатировала Филиппова.
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Татьяна Филиппова
ЗОЖ
врач эндокринолог-диетолог
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