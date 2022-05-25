Эндокринолог Филиппова: почему ваш организм начинает терять нужные витамины?

«Для полноценного функционирования организма человека необходимо множество витаминов и микроэлементов. Если их количество не восполняется, нужно скорректировать рацион: от некоторых продуктов стоит отказаться, при употреблении других необходимо знать меру», - сообщила Филиппова.

«Кофеин снижает показатели кальция в организме, железа и других микроэлементов», - предупреждает эксперт

«Сахар при постоянном употреблении нарушает работу кишечника, его микрофлору и процессы усвоения, тем самым способствует развитию дефицитных состояний со стороны витаминов и микроэлементов», - констатировала Филиппова.