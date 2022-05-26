Врач Гинзбург назвал главные минусы в питании россиян

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пирожное в руке

Диетолог, профессор Михаил Гинзбург назвал активное потребление промышленных сладостей одним из главных минусов питания россиян.

Статистические расчеты показывают, что россиянам свойственно на постоянной основе употреблять некоторые продукты, включая вредные. В частности, среди продуктов, которые почти 90% российских жителей едя постоянно, встречаются макароны, хлеб, колбасы, кондитерские изделия, жирные молочные продукты.

Диетолог Михаил Гинзбург, комментируя сложившиеся гастрономические тенденции в питании россиян, заметил, что в рационе наши соотечественников присутствует много продуктов, которых лучше не употреблять совсем. Говоря о главных минусах в питании россиян, эксперт заметил, что одним из таковых является пристрастие российских граждан к сладостям готового производства.

«Привычка есть фабричные сладости – крайне пагубная», - сказал профессор Гинзбург.

Ученый добавил, что россияне употребляют много так называемого скрытого сахара, который присутствует в составе многих готовых продуктов питания и полуфабкрикатов.

Также минусами диетолог считает чрезмерное потребление переработанного мяса (включая колбасные изделия) и продуктов с высоким гликемическим индексом – белого хлеба, макарон, выпечки и других мучных изделий, белого риса, измельченных круп вроде манки и хлопьев.

Также Гинзбург сообщил, что россияне злоупотребляют вредными сортами масел.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие канцерогенные продукты встречаются в рационе россиян.
Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор
Теги : вредные продукты, нездоровое питание, Михаил Гинзбург