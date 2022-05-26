Врач Гинзбург назвал главные минусы в питании россиян
Диетолог, профессор Михаил Гинзбург назвал активное потребление промышленных сладостей одним из главных минусов питания россиян.
Статистические расчеты показывают, что россиянам свойственно на постоянной основе употреблять некоторые продукты, включая вредные. В частности, среди продуктов, которые почти 90% российских жителей едя постоянно, встречаются макароны, хлеб, колбасы, кондитерские изделия, жирные молочные продукты.
Диетолог Михаил Гинзбург, комментируя сложившиеся гастрономические тенденции в питании россиян, заметил, что в рационе наши соотечественников присутствует много продуктов, которых лучше не употреблять совсем. Говоря о главных минусах в питании россиян, эксперт заметил, что одним из таковых является пристрастие российских граждан к сладостям готового производства.
«Привычка есть фабричные сладости – крайне пагубная», - сказал профессор Гинзбург.
Ученый добавил, что россияне употребляют много так называемого скрытого сахара, который присутствует в составе многих готовых продуктов питания и полуфабкрикатов.
Также минусами диетолог считает чрезмерное потребление переработанного мяса (включая колбасные изделия) и продуктов с высоким гликемическим индексом – белого хлеба, макарон, выпечки и других мучных изделий, белого риса, измельченных круп вроде манки и хлопьев.
Также Гинзбург сообщил, что россияне злоупотребляют вредными сортами масел.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие канцерогенные продукты встречаются в рационе россиян.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор
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