Диетолог назвал ошибку при употреблении фруктов — они могут влиять на уровень сахара

«Не забывайте распределять потребление фруктов в течение дня, чтобы не съедать много углеводов за один раз, что может повлиять на уровень глюкозы в крови после еды», - диетолог-нутрициолог Игорь Строков рассказал в интервью МедикФорум.

«Необходимо избегать или, по крайней мере, сократить потребление фруктовых соков и смузи», - добавил Строков.