Диетолог назвал ошибку при употреблении фруктов — они могут влиять на уровень сахара
Диабетики живут либо с диабетом первого, либо со вторым типом. При диабете первого типа иммунная система организма атакует и разрушает клетки, вырабатывающие инсулин. Между тем, диабет второго типа возникает, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин. Второй тип является наиболее распространенной формой диабета, на которую приходится 90 процентов случаев.
Одним из наиболее распространенных факторов в лечении второго типа является диета. Это похоже на заправку автомобиля топливом или программу на компьютер: загрузка правильной программы приведет к положительной реакции, а неправильная программа приведет к отрицательной реакции.
Точно так же некоторые продукты могут положительно повлиять на чей-то диабет, в то время как другие могут оказать негативное влияние. Однако дело не только в том, что входит в пищу, но и в том, как и когда она попадает в организм.
«Не забывайте распределять потребление фруктов в течение дня, чтобы не съедать много углеводов за один раз, что может повлиять на уровень глюкозы в крови после еды», - диетолог-нутрициолог Игорь Строков рассказал в интервью МедикФорум.
Некоторые продукты лучше, чем другие, в отношении контроля уровня глюкозы. Кроме того, это зависит от порций.
«Необходимо избегать или, по крайней мере, сократить потребление фруктовых соков и смузи», - добавил Строков.
Многие люди с диабетом второго типа не болели им с рождения, у большинства он развился со временем. В результате ученые и врачи стремятся подчеркнуть важность делать все возможное, чтобы избежать развития диабета второго типа.
В то время как сбалансированное питание и регулярные физические упражнения являются двумя основными методами профилактики, другие предполагают, что добавки с витамином D могут сыграть свою роль. Витамин D необходим организму для поддержания здоровья костей и мышц, а также для укрепления иммунной системы.
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