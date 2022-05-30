Ученые сформулировали семь простых правил долгой здоровой жизни

Отказ от курения.

Физическая активность.

Здоровый вес, его снижение при полноте.

Правильное питание.

Стабильный уровень сахара в крови, недопущение его роста.

Контроль холестерина.

Здоровое кровяное давление, профилактика гипертонии.

«риск смерти от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний становится ниже на 78 процентов».