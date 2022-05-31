Врач Гинзбург назвал наиболее полезные для здоровья летние фрукты
Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург считает, что ежедневно при отсутствии противопоказаний следует съедать до трех яблок.
«Яблоко является наиболее полезным летним фруктом», - заметил доктор Гинзбург в интервью.
Врач-диетолог уточнил, что яблоки насыщены кверцетином – биоактивным веществом, которое действует как антиоксидант, препятствует развитию атеросклероза, способствует здоровью сосудов и более долгой продолжительности жизни.
«В день стоит есть не менее двух-трех яблок», - высказался диетолог.
К числу наиболее полезных для здоровья летних фруктов относятся и груши, полагает Гинзбург. Их плоды содержат очень много пищевых волокон, потребление которых улучшает состояние кишечной микрофлоры, что в конечном итоге позитивно сказывается на иммунитете.
Также диетолог рекомендует есть сливы.
«Благодаря пищевым волокнам сливы способствуют правильной работе кишечника», - уточнил эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневная чашка чая помогает снизить риск инсульта и сердечных болезней.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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