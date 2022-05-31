Врач Гинзбург назвал наиболее полезные для здоровья летние фрукты

«Яблоко является наиболее полезным летним фруктом», - заметил доктор Гинзбург в интервью

«В день стоит есть не менее двух-трех яблок», - высказался диетолог.

«Благодаря пищевым волокнам сливы способствуют правильной работе кишечника», - уточнил эксперт.