Врач рассказал, что из домашних способов помогает разжижить кровь

«Разжижение крови, прежде всего, требуется пожилым людям, для которых это профилактика тромбов, тромбофлебита, атеросклероза сосудов», - сообщил врач.

«В целях разжижения крови исключите из рациона не только явные соленья, но и продукты глубокой промышленной переработки, копчености – они содержат скрытую соль».

«В некоторых случаях будет не лишним попринимать мягкие успокаивающие препараты».