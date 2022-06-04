Врач Соломатина назвала напиток, вызывающий быстрое ожирение живота

«Алкоголь вызывает интенсивную выработку инсулина, тем самым способствуя отложению жиров. Поэтому пить спиртное, даже в минимальном количестве, точно не стоит, если вы намерены похудеть», - подчеркнула медик.

«От того же пива уровень глюкозы в крови резко поднимается. На это организм начинает выделять инсулин, ведущий к отложению жиров», - сказала Соломатина.