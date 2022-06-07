Врач Бобровский назвал россиянкам самый простой способ уменьшить бедра

«В отличие от мужского «пивного живота», где жир находится внутри брюшной полости, на женских бедрах он располагается более поверхностно. К появлению жировых отложений в этих местах ведут, прежде всего, неизрасходованные калории», – рассказал врач Бобровский в интервью

«Чтобы похудеть, надо сформировать отрицательный энергетический баланс – для этого, если в двух словах, меньше ешьте и больше двигайтесь», – поделился с россиянками своей рекомендацией эксперт.