Врач Бобровский назвал россиянкам самый простой способ уменьшить бедра
По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, бедра у женщин являются участками тела, которые функционируют как своеобразные «ловушки» жира, накапливаемого в этих местах особенно интенсивно.
«В отличие от мужского «пивного живота», где жир находится внутри брюшной полости, на женских бедрах он располагается более поверхностно. К появлению жировых отложений в этих местах ведут, прежде всего, неизрасходованные калории», – рассказал врач Бобровский в интервью.
Медик пояснил, что проблема неизрасходованных калорий, связанных с развитием полноты и ожирения, является прежде всего результатом того, что получаемые с едой калории не тратятся при движении и физнагрузках. Проще говоря, организм больше ест, чем двигается.
Бобровский заявил, что самым простым способом уменьшить бедра, убрав с них лишний жир, является трата калорий на физическую деятельность.
«Чтобы похудеть, надо сформировать отрицательный энергетический баланс – для этого, если в двух словах, меньше ешьте и больше двигайтесь», – поделился с россиянками своей рекомендацией эксперт.
Бобровский добавил, что похудеть в бедрах, как и в любой другой части тела, где начинает локально скапливаться жир, можно лишь за счет системного снижения массы тела.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает избавить печень от скопления жира.
Андрей Бобровский
ЗОЖ
врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ
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