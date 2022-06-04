Гепатолог Казанцев: что помогает вашей печени очищаться от жира?

«Главная опасность жирной печени кроется в том, что со временем воспалительные процессы, в ней провоцируют образование рубцовой ткани и развитие такого опасного заболевания, как цирроз печени», - сказал Казанцев.

«Нужно скорректировать своё меню так, чтобы в нем было больше продуктов богатых таким веществом как холин», -сообщил медик.

Говяжья печень.

Желтки яиц.

Крестоцветные овощи (например, разные виды капусты).

«Для лечения печени идеально подойдет сочетание крестоцветных и непостных белков», - добавил эксперт.