Гепатолог Казанцев: что помогает вашей печени очищаться от жира?
Врачи напоминают, что при проблемах с печенью симптомы патологии могут не проявляться, даже если орган поражается достаточно серьезно.
Одним из самых распространенных нарушений в печени у современных людей является повышенный уровень жира – данная проблема также известна как жировая болезнь печени. Орган может накапливать жир в результате злоупотребления алкоголем, либо вследствие вредных привычек – переедания, пристрастия к вредным, калорийным или переработанным продуктам, малоподвижности.
В своем интервью гепатолог Роман Казанцев рассказал, что жирная печень подвергается повышенному риску развития опасных для жизни состояний – фиброза, цирроза. Это связано с тем, что при ожирении орган становится более уязвимым перед возможным воспалением. У некоторых людей такое воспаление начинает аномально быстро прогрессировать, способствуя стремительному разрушению тканей органа.
«Главная опасность жирной печени кроется в том, что со временем воспалительные процессы, в ней провоцируют образование рубцовой ткани и развитие такого опасного заболевания, как цирроз печени», - сказал Казанцев.
Гепатолог поделился мнением о том, что помогает печени очищаться от жира.
«Нужно скорректировать своё меню так, чтобы в нем было больше продуктов богатых таким веществом как холин», -сообщил медик.
Казанцев уточнил, какие продукты отличаются высокой концентрацией холина.
- Говяжья печень.
- Желтки яиц.
- Крестоцветные овощи (например, разные виды капусты).
«Для лечения печени идеально подойдет сочетание крестоцветных и непостных белков», - добавил эксперт.
Дополнительно врач проинформировал, что очень эффективными методами очищения печени от жира являются кето-диета, интервальное голодание.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой напиток, по мнению врачей, способствует быстрому росту жира в теле – особенно на животе.
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