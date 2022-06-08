Эндокринолог Панова: сливочное масло полезно есть ежедневно

«Сливочное масло богато жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, аминокислотами, витаминами группы А, B, C, D, Е и К. Они – незаменимые источники энергии для человека, благотворно влияют на состояние кожи, волос, ногтей, замедляют процессы старения в организме», - приводит мнение Пановой «Доктор Питер».

«полный отказ от сливочного масла может привести к переизбытку холестерина».