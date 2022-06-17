«Улучшают защиту от рака»: диетолог Гинзбург назвал пользу вишни и черешни

«Свежая вишня и черешня в умеренных количествах защищают организм от развития воспалительных процессов, которые могут привести к онкологическим заболеваниям», - сказал доктор Гинзбург.

«В вишне и черешне содержится большое количество витаминов и полезных веществ, которые помогают снять стресс и улучшить качество сна», - заметил диетолог.