«Улучшают защиту от рака»: диетолог Гинзбург назвал пользу вишни и черешни
Диетолог Михаил Гинзбург напомнил, что употребление вишни и черешни улучшает защиту организм от развития рака.
По словам Гинзбурга, вещества, которые присутствуют в вишне и черешне, обладают выраженным антиоксидантным эффектом – иными словами, они способны подавлять воспалительные процессы. Именно этим обеспечивается антираковое действие этих ягод на организм.
«Свежая вишня и черешня в умеренных количествах защищают организм от развития воспалительных процессов, которые могут привести к онкологическим заболеваниям», - сказал доктор Гинзбург.
Также ученый обратил всеобщее внимание на то, что потребление вишни и черешни благоприятно сказывается на неврологическом здоровье, помогает при имеющихся проблемах с засыпанием, тревожностью.
«В вишне и черешне содержится большое количество витаминов и полезных веществ, которые помогают снять стресс и улучшить качество сна», - заметил диетолог.
Эксперт добавил, что некоторые проводившиеся исследования подтвердили пользу вишневого сока как натурального снотворного. Благодаря содержанию аминокислоты триптофан его прием способствует повышению уровня мелатонина – гормона сна.
Помимо прочего, и черешня, и вишня отличаются высоким содержанием витаминов группы В, магния – данное качество делает их полезными для снижения тревожности, психоэмоционального напряжения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рекомендуют есть черную смородину для защиты от болезней сердца и рака.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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