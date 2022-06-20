Артрит: врач советует идеальный противовоспалительный продукт от боли в суставах

«Увеличение потребляемых в пищу полезных масел и жиров за счет рыбы – лосося, сельди, сардин, скумбрии, анчоусов – способствует уменьшению симптомов артрита, такие как воспаление и боль в суставах», - констатирует Комова.

«Добавление жирной рыбы в рацион может повысить уровень омега-3 в организме, способствуя гладкому кровотоку в тканях суставов. Вдобавок полезные жиры в этой рыбе содержат определенные химические вещества, которые улучшают смазку и поступление питательных веществ в ткани и клетки суставов, минимизируя их трение и повреждение при движении», - резюмировала эксперт.