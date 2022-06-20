Артрит: врач советует идеальный противовоспалительный продукт от боли в суставах
Употребляемая пища играет большую роль в состоянии суставов – разные продукты могут как ухудшать, так и улучшать симптомы проблем с ними.
Хотя чудодейственной диеты для страдающих артритом людей не существует, некоторые продукты все же помогают облегчать боль в суставах, что подтверждается научными исследованиями. Об этом рассказала спортивный врач, эксперт по фитнесу Наталья Комова, считающая идеальным противовоспалительным продуктом от боли в суставах жирную рыбу.
«Увеличение потребляемых в пищу полезных масел и жиров за счет рыбы – лосося, сельди, сардин, скумбрии, анчоусов – способствует уменьшению симптомов артрита, такие как воспаление и боль в суставах», - констатирует Комова.
По словам эксперта, названные виды рыбы богаты полезными жирами омега-3, которым присуще мощное противовоспалительное свойство. Ряд исследований показало, что люди, употребляющие достаточно много омега-3, имеют более низкие уровни двух воспалительных белков: С-реактивного белка (СРБ) и интерлейкина-6. Именно с увеличением воспалительных маркеров в крови связано ухудшение симптомов, испытываемых людьми с артритом – прежде всего, боли в суставах.
Врач отметила, что регулярное употребление рыбы обеспечивает организм незаменимыми жирными кислотами омега-3, такими как ЭПК и ДГК – именно они отвечают за уменьшение воспаления и блокировку вредных ферментов, усиливающих боль.
Диетологии рекомендуют употреблять как минимум 120- 150 граммов жирной рыбы два раза в неделю.
«Добавление жирной рыбы в рацион может повысить уровень омега-3 в организме, способствуя гладкому кровотоку в тканях суставов. Вдобавок полезные жиры в этой рыбе содержат определенные химические вещества, которые улучшают смазку и поступление питательных веществ в ткани и клетки суставов, минимизируя их трение и повреждение при движении», - резюмировала эксперт.
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Наталья Комова
ЗОЖ
доктор меицинских наук, диетолог, фитнес-эксперт
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