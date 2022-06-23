Какой чай подходит вам? Врач перечислил свойства разных чаев

«Теплые жидкости, такие как чай, полезны тем, что они успокаивают воспаленные слизистые оболочки горла, к тому же их тепло увеличивает приток крови к тканям, помогая лучше бороться с инфекцией. Если добавить мед, он покроет слизистые оболочки горла, уменьшит болезненность, сведет к минимуму кашель», - говорит врач.

При первых признаках простуды и дискомфорте в горле мы нередко прибегаем к чаепитию, и в этом действительно имеется смысл. Диетолог Василиса Пономарева рассказала в беседе с «МедикФорум», что листья чая обладают многими плюсами для здоровья, от укрепления иммунной системы до предотвращения сердечных заболеваний. Также чай подходит для подавления симптомов воспаления и болей в горле, хотя и не может использоваться в качестве замены лекарств.Но полезные эффекты чая этим не ограничиваются. Эксперт перечислила свойства разных чаев, важные для укрепления здоровья.Исследования показывают, что он обладает антиоксидантным, то есть, противовоспалительным действием. При воспалении горла помогает уменьшить отек тканей, также может использоваться для аппликаций, примочек на воспалившихся, опухших участках тела.Содержит соединения, называемые дубильными веществами, которые тоже способны уменьшать воспаление, облегчать боль при ангине. Полоскание горла черным чаем несколько раз в день снижает его отек, улучшает общее самочувствие. Также это эффективно при язвочках, воспалительных процессах в полости рта.Напиток известен тем, что помогает облегчить расстройство желудка, также полезен при изжоге. При ОРВИ, ощущая первые симптомы недомогания, питье такого чая может помочь за счет антибактериальной и противовирусной активности.Ромашковый чай содержит антиоксиданты: в нем особенно много флавоноидов и терпеноидом, которые помогают организму бороться с инфекциями. Если пить его перед сном, то это полезно не только в плане профилактики першения в горле или неприятного кашля ночью – напиток также успокаивает, действует подобно натуральному снотворному.Цитрус насыщен витамином С, который оказывает поддержку иммунной системе, улучшая ее способность противостоять инфекциям. Главное – не класть лимон в кипяток или только что заваренный чай, так как высокая температура разрушительно действует на витамины.Если приготовить чай с добавлением молока и куркумы, получится плотный питательный напиток, отлично подходящий для восстановления сил и тонуса. Куркума обладает противовирусными, антибактериальными и, самое главное, противовоспалительными свойствами, которые способствуют укреплению иммунной системы. В такой чай также можно добавлять мед, имбирь, немного стевии.Богатый витамином С и антиоксидантами (полифенолами), он отлично подходит для укрепления иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи считают полезным выпивать ежедневно стакан каркаде.