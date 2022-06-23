Почему врачи советуют пить цикорий любителям кофе

«Цикорий содержит натуральный пребиотик инулин и помогает восстанавливать микрофлору кишечника. Также напиток содержит витамины С, Е, А, В1, В2, В5 и В6, которые повышают иммунитет», - рассказала Аришева.

Врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева поделилась в интервью советом, адресованным любителям кофе. Медик сообщила, что поклонникам этого напитка следует обратить внимание на цикорий и время от времени пить его вместо кофе.Хорошо известно, что кофе обладает многими плюсами для здоровья, однако он также может вызвать привыкание. Когда организм перестает реагировать на бодрящий эффект кофеина, люди часто неосознанно начинают употреблять больше кофе – это может иметь негативные последствия. Передозировка кофеином способна негативно сказываться на сердце, вызывать его перегрузку, способствовать скачкам артериального давления и неприятным состояниям, связанным с перевозбуждением нервной системы, к тому же провоцировать бессонницу.Людям, которые активно и регулярно пьют кофе, врачи советуют время от времени делать паузы, отказываясь от кофеина - это защищает от толерантности к нему.В такие моменты может прийти на помощь цикорий. Он не только помогает легче переносить воздержание от кофе, но и приносит немало пользы.Также, добавила медик, в цикории содержатся рибофлавин, тиамин – эти вещества позитивно сказываются на состоянии почек, печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами был назван самый вредный для сердечников сыр