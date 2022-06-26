Почему для здоровья полезно есть картофель
Будучи одним из самых универсальных овощей, картофель богат витаминами, клетчаткой и другими необходимыми питательными веществами.
Картофель является низкокалорийным продуктов – средняя запеченная картофелина содержит всего 110 калорий. Этот овощ богат фитонутриентами, органическими компонентами растений, которые, как считается, способствуют укреплению здоровья. В частности, картофель содержит такие фитонутриенты, как флавоноиды и каротиноиды – известные антиоксиданты, борющиеся с воспалением. Также в состав картофель входит другой антиоксидант – витамин С. Согласно исследованиям, перечисленные антиоксидантные вещества могут предотвращать или отсрочивать некоторые виды повреждения клеток, помогая предотвратить рак. Помимо этого, они улучшают пищеварение, здоровье сердца, кровяное давление.
В свою очередь, картофельная кожура отличается содержанием широкого ряда минералов, среди которых – калий, магний, фосфор, кальций, цинк, селен. Также исследовательские данные говорят, что кожура картофеля обладает мощным антиоксидантным потенциалом из-за присутствия двух доминирующих фенольных соединений: хлорогеновой и галловой кислот. Эти соединения могут помочь сохранить хорошее здоровье сердца, уменьшая повреждение его клеток из-за свободных радикалов.
Если картофель отварить и охладить, в нем появится определенный тип крахмала, называемый устойчивым, – он действует как растворимая клетчатка, помогая вам чувствовать себя сытым и потреблять меньше калорий. Таким образом, картофель полезен даже в деле похудения.
Как есть картофель с пользой для здоровья. Лучше всего есть его целиком, в необработанном виде. Едва ли не самый здоровый способ приготовить продукт – запечь его в микроволновке с кожурой, в этом случае потеря питательных веществ из-за термической обработки будет минимальной.
Также полезен отварной картофедь, не очищенный от кожуры и не измельченный. Варка картофеля без кожуры может снизить содержание в нем питательных веществ – например, витамина С и витаминов группы В.
В целом названные способы приготовления позволяют достаточно хорошо сохраняться в продукте содержащимся в нем минералам, белкам и клетчатке. Дополнять блюда из картофеля лучше всего оливковым маслом, зеленью и травами, салатами.
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