Лекарства или биодобавки: что выбрать?

«Нет ответа на вопрос, что лучше — аптечные лекарства или бады. Правильный вопрос: что эффективнее — лечение или профилактика болезней?», — говорит эксперт.

Какой вариант эффективнее, МЕДИКФОРУМ спросил у доктора Гульнары Мазитовой.Споры на тему, что эффективнее — бады или лекарства, продолжаются уже не один десяток лет. С одной стороны, все витамины и минералы можно получить с пищей, тогда зачем принимать бады?С другой стороны, если заболел и пьешь лекарства, попутно читаешь огромный список противопоказаний и побочных эффектов.Если вы лечитесь лекарственными препаратами, и они вам не помогают, скорее всего, они были назначены для устранения симптомов, а не причины болезни.Второе, что нужно понимать: получить все необходимые организму витамины и минералы из продуктов питания невозможно. Тем более сейчас, когда качество многих продуктов оставляет желать лучшего.Если говорить о главном недостатке лекарственных препаратов, то это прежде всего химическая основа. Лекарства — это сплошная химия. Эти препараты не для здоровья, они скорее от смерти. Разница очевидна.Если мы говорим о профилактике, то на нее как раз работает грамотный прием правильно подобранных витаминов и минералов, своевременное восполнение дефицитов в организме.Когда говорят о том, что эффективность бадов не доказана, то возникает встречный вопрос: как доказать эффективность профилактики? Очень просто: человек не болеет — значит, профилактика дает эффект.В каких случаях профилактика бесполезна? Когда болезнь достигла критической точки и зашла в острую фазу. Здесь уже только радикальные и срочные методы лечения. Профилактика — превентивная мера, лечение — экстренная.