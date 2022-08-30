Насколько часто нужно есть рыбу
Известный российский диетолог и терапевт Александра Разоренова заявила, что рыбу для здоровья нужно есть не один раз в неделю, а хотя бы два или три раза. Ведь по сравнению с мясом, у рыбы больше преимуществ.
Многие из нас помнят, как в Советском Союзе существовал так называемый Рыбный день, который выпадал на четверг. В этот момент в большинстве столовых и кафе почти в принудительном порядке подавали только рыбные блюда. Это было связано с проблемами в обеспечении мясом и с тем, что рыбная промышленность СССР производила достаточно большие объемы продукции, которые пользовались недостаточным спросом у населения. И совершенно незаслуженно, поскольку рыбной день необходимо устраивать два или три раза в неделю.
В интервью радио Sputnik Разоренова подчеркнула, что входящий в состав рыбы белок усваивается в два раза быстрее мясного. Но что еще более ценно, некоторые сорта рыбы являются источником значительного количества полезнейших жирных кислот Омега-3, которые защищают нас от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В состав рыбы входят ценнейшие жирорастворимые витамины, минералы, включая фосфор и селен, а также натрий и калий.
Конечно, полностью отказываться от мяса в пользу рыбы не стоит, если к этому нет медицинских предпосылок. Желательно, чтобы источники белка в нашем рационе были максимально разнообразными, а значит, их стоит получать и от рыбы, и от мяса, и от овощей с фруктами. Только это обеспечивает нормальное здоровье нашего желудка и кишечника, как подчеркнула специалист. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александра Разоренова
ЗОЖ
Врач-диетолог, терапевт
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