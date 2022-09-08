Почему диетическая газировка опасна для сердца
Искусственные подсластители не должны считаться безопасной альтернативой традиционного сахара. Об этом говорят французские ученые после исследования с участием 100 000 человек, которое продолжалось 10 лет.
Исследователи из Французского национального института здравоохранения утверждают, что ежедневное употребление даже одной банки диетической газировки повышает риск инфарктов. В этом виноваты искусственные подсластители, которые также добавляют в йогурт, хлопья и кетчуп. Достаточно употреблять всего 78 мг этих подсластителей в день, что составляет эквивалент половины банки диетической газировки, как риск инфаркта вырастет на 10%.
Любители этих подсластителей также на 20% чаще сталкиваются с инсультами. А посему их нельзя рассматривать в качестве безопасной альтернативы сахара, как показало исследование, которое дополнило имеющиеся доказательства опасности искусственных подсластителей для здоровья.
Однако независимые эксперты предупреждают, что связь между заменителями сахара и сердечно-сосудистыми расстройствами несколько преувеличена, а вот опасность самого сахара вполне очевидна. Невозможно сделать окончательный вывод о риске искусственных подсластителей без более масштабных и долгосрочных исследований. Они являются ключевыми ингредиентами в тысячах продуктах питания и напитках, с их помощью производители выпускают низкокалорийные или бескалорийные версии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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