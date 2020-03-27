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Диетологи назвали продукты, которые ускоряют старение

апельсины

Специалисты утверждают, что правильное питание так же необходимо нашему организму, как занятия спортом и отсутствие вредных привычек. Более того, употребляя в пищу определенные продукты мы вполне можем продлить себе жизнь.

Наш образ жизни – то, как мы едим, отдыхаем, работаем – влияет на продолжительность жизни на 70%. Об этом говорят результаты исследований врачей. Испанские диетологи поделились, какие продукты могут помочь нам жить долго и защитят от преждевременного старения.

Самое важное – придерживаться диеты. Правильное питание наряду с отказом от вредных привычек помогает замедлять окислительный процесс в клетках, замедляя их старение. Специалисты советуют употреблять в пищу как можно больше сезонных овощей и фруктов, выращенных на органических удобрениях. Именно эти плоды богаты разнообразными питательными веществами. Помимо фруктов не стоит забывать о бобовых, а также включать в свой ежедневный рацион орехи, цельнозерновой хлеб и молочную продукцию.

Что касается продуктов, которые лучше вычеркнуть из своего рациона, то это картошка фри, маргарин, а также чрезмерно соленая или сладкая пища.
Теги : клетки, диета, старение клетки, старение, правильное питание
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