Четыре научно проверенных способа для укрепления иммунной системы

«Регулярные физические упражнения умеренной интенсивности могут укрепить иммунную систему в любом возрасте. Он уменьшает воспаление в организме, поддерживает лимфодренаж, уменьшает выброс гормонов стресса и улучшает сон. Кроме того, регулярные физические упражнения приводят к лучшему составу «старых» и «молодых» иммунных клеток и улучшению иммунного надзора», - сообщили научные спеиалисты.

«Качество сна можно улучшить с помощью спорта или упражнений в повседневной жизни, низкого уровня стресса и регулярного отхода ко сну. Иммунная система также выигрывает от этого», - высказались они.