Каких продуктов следует избегать при постковидном синдроме
Если вы столкнулись с постковидным синдромом, нужно особенно внимательно относиться к рациону. К примеру, йогурт, а также пиво и некоторые другие продукты и напитки могут усугубить уже имеющиеся симптомы.
Постковидный синдром - это сохранение некоторых симптомов коронавируса через 12 недель после первоначального заражения, когда два подряд ПЦР-теста показывают, что вируса в организме не осталось. По-прежнему достаточно загадочная болезнь поражает всё большее количество людей, существенно снижая качество их жизни. К её распространённым симптомам относят усталость, спутанность сознания, покраснения глаз, головные боли и учащённое сердцебиение. Эксперты обнаружили, что симптомы постковидного синдрома очень похожи на те, что испытывают люди с непереносимостью гистамина - химического вещества, которое защищает нас от потенциальных аллергенов.
Если это так, то переход на диету с низким содержанием гистамина поможет справиться с появившимися симптомами. Один из способов сделать это - наблюдать за реакцией организма на продукты, содержащие гистамин. Если их употребление приводит к каким-либо воспалениям, то отказ от данных продуктов может оказаться полезным.
Итак, каких же продуктов следует избегать? Достаточно много гистамина в йогуртах, пиве и вине, переработанном мясе, ферментированных продуктах вроде кефира, выдержанных сырах, копчёной рыбе, готовых блюдах и консервах. Гистамин содержится в искусственных пищевых красителях и консервантах. Вместо всего этого диетологи рекомендуют есть свежие домашние продукты, чтобы обеспечить организм правильным питанием. Это апельсины, перец, клубника, брокколи и картофель, содержащие много витамина C. Полезный элемент кверцетин содержат красные яблоки, виноград, лук и ягоды. Также следует налегать на продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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