Королевский завтрак похудеть не поможет
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Питание в соответствии с хорошо известной пословицей о пользе завтрака не приводит к большему сжиганию калорий. К такому выводу пришли исследователи из Абердинского университета.
Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Эта пословица известна большинству россиян, а многие строят своё питание, основываясь на её посыле. И не только в России. К примеру, на Западе существует аналогичная пословица, которая звучит так: завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как нищий. Считается, что если основной упор в питании сделать именно на завтрак, то это приведет к сокращению суточного количества калорий.
Однако исследование с участием имеющих избыточный вес людей показало, что все они сжигают одинаковое количество калорий, вне зависимости от того, когда получают самый большой приём пищи в течение дня. Следовательно, идея о том, что утренняя загрузка калориями даёт телу больше времени для их сжигания в течение дня, себя не оправдала. 30 мужчин и женщин с ожирением или избыточным весом находились на двух отдельных диетах продолжительностью в один месяц
На первой диете большую часть калорий получали утром, а на второй - вечером. Между диетами не было никакой разницы в уровне сожжённой энергии или потерянного веса и при обоих типах питания добровольцы потеряли, в среднем, 3 кг. Правда, после обильного завтрака они чувствовали себя менее голодными в течение дня. А значит, такое питание всё-таки ещё может быть хорошей стратегией для следящих за своим весом людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Абердинский университет
ЗОЖ
университет в Абердине (Шотландия), пятый по старшинству в Великобритании
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