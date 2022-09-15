Фрукты помогут улучшить психику
Исследование показало, что употребление большего количества фруктов и меньшего объема острых закусок улучшает психическое здоровье. К такому выводу пришли учёные из Великобритании.
Британские психологи вновь доказали, что употребляемая нами пища отражается на психике. Так, поглощение большего количества фруктов предсказывало меньшее число депрессивных симптомов и более выраженное психологическое благополучие. А вот если люди предпочитали налегать на разного рода пикантные закуски вроде солёных орешков или чипсов, то это, напротив, предсказывало рост тревожных расстройств. В последние годы учёные задумываются о том, может ли изменение рациона человека поспособствовать улучшению психического здоровья.
Пока неясно, почему наше питание отражается на психике. Но исследователи считают, что это связано со способностью питательных веществ влиять на когнитивные процессы. К примеру, диета с низким содержанием таких полезных веществ негативно воздействует на интеллект, а питание, которое ими насыщено, напротив, укрепляет его.
В исследовании приняли участие 428 британцев, которые рассказывали о своих пищевых предпочтениях, психическом здоровье и интеллекте. Участников просили указать, как часто они употребляли фрукты, овощи, сладости и солёные закуски в течение последнего месяца. Они проходили через оценку депрессивных и тревожных расстройств, стресса и психологического благополучия, а также через разные тесты на когнитивную деятельность и интеллект. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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