Некоторые овощи «могут разрушить» здоровый уровень сахара в крови: врачи

«Овощи, которые могут сделать уровень сахара в крови опасно высоким, включают картофель, горох, кукурузу, свеклу, хикаму и морковь – они изобилуют углеводами, из-за чего могут нанести ущерб здоровому уровню сахара в крови», - приводятся слова эксперта в издании Express.

«морковь, картофель, пастернак, свекла и сладкая кукуруза».