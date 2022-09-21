Чем именно полезен выпитый натощак стакан воды: врач Тихомирова

«Во время ночного сна человек теряет примерно пол-литра воды», - уточнила в беседе с «Газетой.Ru» врач Елена Тихомирова.

«Выпитые с утра 1-2 стакана воды – это отличная профилактика тромбоза», - констатировала медик Елена Тихомирова.

«Обезвоживание и недостаток жидкости в организме может привести к появлению преждевременных морщин и снижению качества волос», - напомнила эксперт.