Чем именно полезен выпитый натощак стакан воды: врач Тихомирова
Из объяснений врача-терапевта Елены Тихомировой следует, что привычка выпивать натощак воду обеспечивает профилактику тромбоза и его опасных последствии.
Медик сообщила в интервью, что выпитый натощак стакан воды восполняет водный баланс организма, что важно, поскольку за ночь человеческое тело достаточно активно теряет влагу.
«Во время ночного сна человек теряет примерно пол-литра воды», - уточнила в беседе с «Газетой.Ru» врач Елена Тихомирова.
Медик назвала другие полезные эффекты, связанные с привычкой пить воду после пробуждения. В частности, прием чистой питьевой жидкости активирует деятельность ЖКТ, мочевыделительных органов, что способствует интенсивному выведению токсинов, излишков жира и сахара. Помимо того, питьем воды мы восполняем циркулирующую в крови жидкость, снижая ее подверженность сгущению, ведущему к появлению образованию тромбов.
«Выпитые с утра 1-2 стакана воды – это отличная профилактика тромбоза», - констатировала медик Елена Тихомирова.
Дополнительно терапевт проинформировала о том, что разжижая утром кровь, человек может добиться улучшения работы мозга, поскольку в таком состоянии она является более питательной для главного органа ЦНС. Еще один плюс выпитого натощак стакана воды – это стимуляция метаболизма, чья недостаточная активность может вести к лишнему весу.
Полезно пить воду и для поддержания хорошего состояния кожи, внешней моложавости.
«Обезвоживание и недостаток жидкости в организме может привести к появлению преждевременных морщин и снижению качества волос», - напомнила эксперт.
Также употребление воды после пробуждения позитивно сказывается на работе лимфатической системы. В результате, заметила врач, снижается восприимчивость организма к бактериям и вызываемым ими инфекциям, особенно в мочевыделительной системе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом были названы наиболее вредные для сердца каши.
Елена Тихомирова
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог
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