Врач-диетолог Макиша назвала пять продуктов, которые «поднимут иммунитет»

«Йод очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы и в том числе для поддержания активного обмена веществ», - уточнила Макиша в программе «Доктор 24».

«Витамин D жизненно необходим для нашего организма и с точки зрения поддержания костной системы, и с точки зрения поддержания иммунитета», - отметила врач.