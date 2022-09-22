Врач-диетолог Макиша назвала пять продуктов, которые «поднимут иммунитет»
По мнению врача-диетолога Марины Макиша, для укрепления здоровья полезно употреблять в пищу морскую капусту.
Поедание морской капусты обеспечивает организм йодом. Чтобы обеспечить себя его правильной нужной дозой, достаточно съесть 50 граммов продукта, сообщила медик в интервью.
«Йод очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы и в том числе для поддержания активного обмена веществ», - уточнила Макиша в программе «Доктор 24».
Также к числу продуктов, способных «поднимать иммунитет» в начавшийся сезон холодов, относится печень трески – она дает организму изрядную дозу витамина D. По словам эксперта, восполнить суточную норму этого важного вещества позволяет одна ложка печени трески.
«Витамин D жизненно необходим для нашего организма и с точки зрения поддержания костной системы, и с точки зрения поддержания иммунитета», - отметила врач.
Помимо этого, Марина Макиша порекомендовала включить в рацион цельнозерновой хлеб, являющийся источником большого количества витаминов группы В, крайне важных для здоровья нервной системы и хорошей работы мозга. За день можно позволить себе один-два куска.
Другие продукты, на которые обращает внимание врач, – это овощи, богатые витамином С (например, белокочанная капуста или болгарский перец), а также горький шоколад или какао.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы три группы продуктов, способные продлить жизнь более чем на 10 лет.
Марина Макиша
ЗОЖ
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов
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