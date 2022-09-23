Некоторые фрукты и ягоды могут препятствовать возникновению морщин
Исследования показывают, что плоды, содержащие пигменты, которые придают им интенсивный цвет, могут стимулировать обновление клеток и предотвращать появление морщин.
Ученые констатируют: чем темнее кожура ягод и фруктов, тем интенсивнее их омолаживающее действие на кожу. Пигменты, придающие цвет, являются собственными УФ-защитными агентами плода, то есть, они защищают растение от чрезмерного солнечного излучения. Эти природные красители являются антиоксидантами из семейства флавоноидов – антоцианами.
Дерматолог Григорий Гольдин сказал в комментарии для «МедикФорум», что вещества-антоцианы борются с вредными соединениями, называемыми свободными радикалами. Свободные радикалы вызываются стрессом, нездоровым образом жизни, токсинами окружающей среды, УФ-излучением и наносят ущерб организму, стимулируя в нем воспаление, которое может привести к сердечным заболеваниям, преждевременному старению, раку. Антоцианы удаляют эти свободные радикалы и ограничивают их негативное воздействие, защищая клетки организма от окислительного стресса.
«Исследования показали, что антоцианы положительно влияют и на цвет лица – кожа кажется более здоровой, сияющей и молодой. Такой эффект обусловлен, в том числе, защитой от ультрафиолета. Чем лучше кожа защищена от него, тем лучше образуется коллаген и предотвращается появление морщин», - сообщил Гольдин.
Кроме того, антоцианы помогают предотвратить рак кожи.
Различные модели животных и пробирок показали, что красный пигмент растительных продуктов подавляет раковые клетки в зародыше, а также может замедлять рост опухолей, поделился врач.
Какие продукты содержат больше всего антоцианов.
- Бузина.
- Черная смородина.
- Черешня.
- Ежевика.
- Клюква.
- Клубника.
- Терпкая вишня.
- Малина.
- Черный виноград.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются для употребления осенью.
Григорий Гольдин
ЗОЖ
врач-дерматокосметолог, дерматохирург
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