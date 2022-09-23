Некоторые фрукты и ягоды могут препятствовать возникновению морщин

«Исследования показали, что антоцианы положительно влияют и на цвет лица – кожа кажется более здоровой, сияющей и молодой. Такой эффект обусловлен, в том числе, защитой от ультрафиолета. Чем лучше кожа защищена от него, тем лучше образуется коллаген и предотвращается появление морщин», - сообщил Гольдин.

Бузина.

Черная смородина.

Черешня.

Ежевика.

Клюква.

Клубника.

Терпкая вишня.

Малина.

Черный виноград.