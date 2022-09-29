Некоторые советские привычки могут продлевать жизнь: врач Шахнович

«Процедура хорошо тренирует сосуды, усиливая их дренажную функцию. Холодная вода лечит головные боли, спину, суставы и даже депрессию», - рассказал Виктор Шахнович о пользе данного метода.

«Ходьба на лыжах улучшает кровообращение и является хорошей профилактикой неврологических заболеваний,. очень полезна для сердечно-сосудистой системы», - констатировал Шахнович.