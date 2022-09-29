Кардиолог Литвякова назвала простой способ улучшить состояние сердца и сосудов
В интервью врача-кардиолога Ирины Литвяковой был назван доступный многим людям способ оздоровить сердце и сосудистую систему – это следование полезным привычкам.
Медик сообщила, что следовать или нет здоровому образу жизни, взрослый человек, как правило, решает сам. Именно его собственный выбор в итоге может повлиять на то, каким будет сердце – сильным или слабым.
«Самым простым способом улучшения состояния своих внутренних органов является соблюдение здорового образа жизни, включая отказ от курения и употребления спиртных напитков», - сказала Литвякова, беседуя с РИАМО.
Также кардиолог посоветовала с умом выбирать физические нагрузки, виды спорта для своих занятий. По словам врача, не все упражнения идут на пользу сердцу: если оно ослаблено, то неадекватные и неподходящие нагрузки могут поспособствовать усугублению патологических процессов.
«При проблемах с сердечно-сосудистой системой будут полезны специальные кардионагрузки, к которым относятся ходьба и занятия на циклических тренажерах. От упражнений с резким стартом, например, поднятия тяжестей следует отказаться».
Также для улучшения состояния сердца и сосудов в рационе должно быть больше свежих овоще и фруктов, помимо этого, в нем должны присутствовать рыба, мясо птицы. В то же время, заметила Литвякова, полезные продукты не способны заменять собой кардиопрепараты. При имеющихся заболеваниях сосудов и сердца полезная пища является лишь вспомогательным компонентом, дополняющим лечение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рекомендуют регулярную горсть орехов для оздоровления сердца.
Ирина Литвякова
Здоровье
кардиолог ФГАУ «НИМЦ ЛРЦ» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук
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