Кардиолог Литвякова назвала простой способ улучшить состояние сердца и сосудов

«Самым простым способом улучшения состояния своих внутренних органов является соблюдение здорового образа жизни, включая отказ от курения и употребления спиртных напитков», - сказала Литвякова, беседуя с РИАМО.

«При проблемах с сердечно-сосудистой системой будут полезны специальные кардионагрузки, к которым относятся ходьба и занятия на циклических тренажерах. От упражнений с резким стартом, например, поднятия тяжестей следует отказаться».