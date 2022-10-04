Риск сердечного приступа: некоторые злаки могут сужать коронарные артерии

«В то время как употребление цельного зерна связано с меньшим риском сердечных нарушений, более высокое потребление рафинированного зерна ассоциируется с повышенным риском преждевременной ишемической болезни сердца», - сказал по этому повод ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Мохаммад Амин Хаджави Гаскарей.

Сердечные приступы возникают, когда коронарные артерии не могут снабжать сердце достаточным количеством крови и вместе с ним кислородом, питательными веществами. Эта проблема с артериями вызывается многолетними отложениями на их внутренних стенках жировых частиц, образующих бляшки. Обычно развитие подобного налета внутри коронарных артерий связывают с потреблением большого количества насыщенных жиров, но поспособствовать его образованию могут и некоторые злаки.По данным исследования Американского колледжа кардиологов на Ближнем Востоке, сужению коронарных артерий содействует употребление рафинированного зерна.Эксперт отметил, что из очищенного зерна удаляются отруби и зародыши, присутствующие в цельных зернах. Медик подчеркнул, что рацион с большим количеством нездоровых, очищенных, отшлифованных зерен, может считаться аналогом питания, содержащего много сахаров и масел. При данном типе питания серьезно возрастает риск атеросклеротического сужения коронарных артерий у мужчин до 55 лет и женщин до 65 лет, вызывающего такие осложнения, как стенокардия или сердечный приступ.Исследователи отмечают, что все больше данных демонстрируют увеличение потребления очищенных рафинированных злаков во всем мире. Они призывают активнее информировать людей о преимуществах потребления цельного зерна, которое помогают организму поддерживать здоровый вес, защищает от сердечных заболеваний, а также снижает вероятность диабета, некоторых видов рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление кофе может усиливать ощущение усталости и разбитости.