Риск сердечного приступа: некоторые злаки могут сужать коронарные артерии

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выпечка

Некоторые виды зерна, употребляемые в пищу, могут оказаться провокаторами артериальных осложнений, значительно повышающих риск сердечного приступа.

Сердечные приступы возникают, когда коронарные артерии не могут снабжать сердце достаточным количеством крови и вместе с ним кислородом,  питательными веществами. Эта проблема с артериями вызывается многолетними отложениями на их внутренних стенках жировых частиц, образующих бляшки. Обычно развитие подобного налета внутри коронарных артерий связывают с потреблением большого количества насыщенных жиров, но поспособствовать его образованию могут и некоторые злаки.

По данным исследования Американского колледжа кардиологов на Ближнем Востоке, сужению коронарных артерий содействует употребление рафинированного зерна.

«В то время как употребление цельного зерна связано с меньшим риском сердечных нарушений, более высокое потребление рафинированного зерна ассоциируется с повышенным риском преждевременной ишемической болезни сердца», - сказал по этому повод ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Мохаммад Амин Хаджави Гаскарей.

Эксперт отметил, что из очищенного зерна удаляются отруби и зародыши, присутствующие в цельных зернах. Медик подчеркнул, что рацион с большим количеством нездоровых, очищенных, отшлифованных зерен, может считаться аналогом питания, содержащего много сахаров и масел. При данном типе питания серьезно возрастает риск атеросклеротического сужения коронарных артерий у мужчин до 55 лет и женщин до 65 лет, вызывающего такие осложнения, как стенокардия или сердечный приступ.

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Исследователи отмечают, что все больше данных демонстрируют увеличение потребления очищенных рафинированных злаков во всем мире.  Они призывают активнее информировать людей о преимуществах потребления цельного зерна, которое помогают организму поддерживать здоровый вес, защищает от сердечных заболеваний, а также снижает вероятность диабета, некоторых видов рака.

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