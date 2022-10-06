Врачи посоветовали для успешного похудения есть кабачки

«кабачки – это продукт, регулярное употребление которого поможет похудеть».

«Пищевые волокна замедляют всасывание питательных веществ из продуктов питания, и как результат, мы дольше чувствуем себя сытыми. Они замедляют всасывание сахаров, молекул жирных кислот», - перечислил Гинзбург.