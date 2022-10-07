Белковые продукты, из-за которых можно набрать лишний вес

«Поскольку белок помогает предотвратить избыток жира и сдерживает приступы голода, он необходим для поддержания здорового веса и формы».

«Проверяйте не только количество белка, но и ингредиенты или количество калорий в пище. Потому что некоторые якобы полезные источники белка скрывают ловушки жира и сахара», - поделилась советом специалист.

«даже с менее жирными сортами следует обращать внимание на правильное количество и не есть слишком много сыра».

«Небольшой горсти орехов вполне достаточно в качестве перекуса между приемами пищи или в качестве начинки для йогурта или каши. Кстати, больше всего белка содержит арахис», - проинформировала врач.