Названы лучшие дешевые продукты для подавления роста раковых клеток

«Спирулина или та же хлорелла очень хорошо влияют на поддержание организма в целом. Но самое главное, что они являются компонентами, которые способны сдерживать рост раковых клеток», - сообщила медик, посоветовав обязательно включать водоросли в рацион при отсутствии противопоказаний.

«Высокие концентрации природных антиоксидантов содержат зеленый чай, бобовые, а также фрукты и овощи оранжевого, желтого и красного цвета», - уточнила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Куркумин, содержащийся в куркуме, показан при раке молочной железы и толстой кишки. Добавление черного перца делает его более эффективным для уменьшения размеров раковых опухолей», - констатировала специалист.