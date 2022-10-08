Употребление мороженого приносит пользу здоровью: эксперт Степочкина

«Также мороженое богато полезными микроэлементами. Пломбир делается на основе молока, оно дает энергию, благотворно влияет на нервную систему и обменные процессы организма, повышает иммунитет», – перечислила эксперт, беседуя с «Газетой.Ru».

«Отдельно стоит сказать о кальции, которым богаты молочные продукты и, в частности, пломбир. Кальций укрепляет зубы и костную ткань, поддерживает здоровье кровеносной и сердечно-сосудистой систем, а также служит лучшей профилактикой остеопороза», – уточнила специалист.