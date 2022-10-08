Употребление мороженого приносит пользу здоровью: эксперт Степочкина

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мороженое

Мороженое в умеренном объеме – это неплохое дополнение к рациону, если оно качественное: его употребление связано с целым рядом полезных свойств, сообщила Юлия Степочкина.

Эксперт рассказала в интервью, что мороженое хорошего качества, состоящее из натуральных ингредиентов, обеспечивает организм нужными ему питательными веществами – жирами, белками, углеводами. В частности, Степочкина отметила, что определенную пользу здоровью может приносить употребление пломбира. В таком продукте молочный жир животного происхождения содержится в высокой концентрации, но в то же время в нем присутствуют ферменты, помогающие расщеплять жир. 

«Также мороженое богато полезными микроэлементами. Пломбир делается на основе молока, оно дает энергию, благотворно влияет на нервную систему и обменные процессы организма, повышает иммунитет», – перечислила эксперт, беседуя с «Газетой.Ru».

Степочкина уточнила, что молоко составляет больше половины в составе пломбира. Оно обеспечивает организм минеральными веществами в виде калия, кальция, магния, фосфора, которые позитивно действуют на состояние сердечно-сосудистой системы или нервной системы.

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«Отдельно стоит сказать о кальции, которым богаты молочные продукты и, в частности, пломбир. Кальций укрепляет зубы и костную ткань, поддерживает здоровье кровеносной и сердечно-сосудистой систем, а также служит лучшей профилактикой остеопороза», – уточнила специалист.

Степочкина добавила, что мороженое дает организму важнейший для поддержания здоровья осенью витамин D, а всего в молоке, которое оно содержит, имеется до 30 разных витаминов. Помимо этого, употребление мороженого побуждает тело вырабатывать «гормон счастья» серотонин, помогающий справиться со стрессом, тревогой, депрессией бессонницей.

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