Жизненно важно каждый день ходить пешком

6 042 американца регулярно носили с тобой переносные устройства, подсчитывающие количество каждый день сделанных шагов. Эти наблюдения подтвердили, что привычка ходить пешком снижает риск развития определенных типов болезней. К ним относятся диабет, гипертония, депрессия и апноэ во сне. Также пешие прогулки уменьшают вероятность ожирения.Предыдущие исследования приходили к аналогичным выводам, но теперь впервые использовались устройства отслеживания активности, которые были связаны напрямую с электронными медицинскими картами. А это позволило получить новые эмпирические данные об уровнях активности, связанных с риском хронических заболеваний.Интеграция коммерческих переносных устройств может быть полезно для контроля за здоровьем пациентов, как полагают исследователи. Они зарегистрировали, в среднем, четыре года активности у каждого участника. Выборка основывалась на людях, которые носили свои собственные браслеты от 10 и более часов ежедневно приблизительно полгода. Ежедневное количество шагов и их интенсивность затем сопоставлялась с заболеваемостью внутри группы и сравнивалась с показателями заболеваемости в общей популяции. Наиболее полезными были 8 200 шагов сутки и выше. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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