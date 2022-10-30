Яйца и творог названы среди лучших белковых продуктов на завтрак

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Употребление белка на завтрак является одной из полезных привычек, связанных с профилактикой переедания и ожирения, а также с лучшим контролем уровней сахара и холестерина в крови.

О том, что диетологи рекомендуют употреблять на завтрак белковые продукты, проинформировал журнал «Eat This, Not That!».

«Белок является необходимым для организма компонентом. Чтобы извлечь больше пользы и чувствовать сытость до самого обеда, следует потреблять его на завтрак», - сообщило издание.

Экспертами были названы лучшие белковые продукты для употребления в это время суток.

Яйца. Медики констатируют, что одно крупное куриное яйцо дает человеческому организму 25% от необходимого за сутки количества этого вещества.

Творог. Половина стакана творога – это примерно 14 граммов белка. Есть его можно вместе с ягодами, кусочками фруктов или овощей, чтобы организм получал еще и клетчатку, полезную для оздоровления кишечной микрофлоры.

Йогурт. Наиболее насыщенным белком является греческий йогурт: стандартный стаканчик содержит порядка 20 граммов белка. По словам специалистов в области питания, употребление этого продукта улучшает обменные процессы, препятствует накоплению жира на животе.

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Овсянка. Лучшей для организма является цельнозерновая овсянка или же хлопья длительного приготовления. Обычно овес рекомендуется как продукт, богатый клетчаткой, благотворно влияющей на состав микробиома кишечника. Но данный продукт – еще и хороший источник белка: четверть чашки хлопьев дают почти 6 граммов.

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