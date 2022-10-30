Яйца и творог названы среди лучших белковых продуктов на завтрак

«Белок является необходимым для организма компонентом. Чтобы извлечь больше пользы и чувствовать сытость до самого обеда, следует потреблять его на завтрак», - сообщило издание.

О том, что диетологи рекомендуют употреблять на завтрак белковые продукты, проинформировал журнал «Eat This, Not That!».Экспертами были названы лучшие белковые продукты для употребления в это время суток.Медики констатируют, что одно крупное куриное яйцо дает человеческому организму 25% от необходимого за сутки количества этого вещества.Половина стакана творога – это примерно 14 граммов белка. Есть его можно вместе с ягодами, кусочками фруктов или овощей, чтобы организм получал еще и клетчатку, полезную для оздоровления кишечной микрофлоры.Наиболее насыщенным белком является греческий йогурт: стандартный стаканчик содержит порядка 20 граммов белка. По словам специалистов в области питания, употребление этого продукта улучшает обменные процессы, препятствует накоплению жира на животе.Лучшей для организма является цельнозерновая овсянка или же хлопья длительного приготовления. Обычно овес рекомендуется как продукт, богатый клетчаткой, благотворно влияющей на состав микробиома кишечника. Но данный продукт – еще и хороший источник белка: четверть чашки хлопьев дают почти 6 граммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от сладкого способен продлить человеку жизнь на 10 лет.

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