Употребление чеснока может продлить жизнь на 10 лет: диетолог Дюваль

70 Фото: https://unsplash.com/photos/yuB68kf21Z4
чеснок

Диетолог Анжелика Дюваль: регулярно употребляя чеснок, человек получает возможность прожить дольше на целых 10 лет.

Специалистка рассказала в интервью, что благодаря употреблению чеснока уничтожается патогенная флора в кишечнике – это, в свою очередь, способствует укреплению иммунитета который на 70 процентов определяется бактериальным составом кишечного тракта.

«Здоровый кишечник – это залог долголетия», - подчеркнула Анжелика Дюваль в разговоре с «Москва 24».

Диетолог добавила, что при разделке и поедании чеснока в организм вместе с дыханием проникают летучие вещества. Эти вещества дают антимикробный эффект, «обеззараживают организм». Такая защита от бактерий тоже очень важна в плане долголетия – она означает устойчивость к воспалению и инфекциям, которым могут сокращать жизнь организма.

Врач-диетолог опровергает пользу острой пищи для похудения


Кроме того, пряный овощ насыщен молибденом и хромом: данные микроэлементы улучшают контроль уровня сахара в крови, а также регуляцию обменных процессов, выработку ферментов. Дюваль пояснила, что это в конечном итоге благоприятно сказывается на пищеварительной системе, состояние которой играет большую роль в работе иммунитета и склонности к долголетию.

Чем особенно полезны огурцы и как их правильно есть: объясняет диетолог


«Регулярное употребление чеснока поможет человеку прожить на 10 лет дольше», - резюмировала медик, уточнив, то данное правило работает, если человек в целом тяготеет к здоровом образу жизни.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что долголетию способствует отказ от сладкого.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анжелика Дюваль
Анжелика Дюваль
ЗОЖ
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
Кому не следует есть грибы: диетолог Дюваль
Диетолог опровергла миф о пользе пакетированных соков
Диетолог Дюваль назвала неподходящие продукты для употребления на завтрак
Теги : польза чеснока, продление жизни, Анжелика Дюваль